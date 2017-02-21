Шкртел считает, что турецкий чемпионат сложнее российского

Защитник «Фенербахче» Мартин Шкртел, который в 2004-2007 годах выступал за «Зенит», сравнил турецкий и российский чемпионаты.
«Я играл в России 10 лет назад. Многое изменилось. Турецкий чемпионат очень сильный и трудный. Российская лига не была лёгкой.
Я думаю, что турецкий чемпионат более сложный, чем российский», – приводит слова 32-летнего словака Milliyet.
«Фенербахче» 22 февраля в Стамбуле примет «Краснодар» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. В первом матче турецкий клуб проиграл со счётом 0:1.