Стоичков: Луис Энрике заслуживает похлопывания по спине

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков поддержал главного тренера сине-гранатовых Луиса Энрике, который столкнулся с давлением прессы из-за последних неудач команды. В частности, каталонцы крупно проиграли «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Я знаю Луиса Энрике и понимаю, как тяжело ему приходится из-за текущих проблем, окружающих команду. Почему бы всем не поддержать его? Учитывая его послужной список, он заслуживает похлопывания по спине. Негатив в сторону „Барселоны“ идёт из разных сторон и от многих людей, которым заплатили за критику. Нельзя судить человека, который до этого выиграл всё, только на основании одного неудачного матча. Нет причин говорить о завершении его цикла», — приводит слова Стоичкова Marca.