Арбитр Егоров: я весил 97 кг, сейчас 85, к рестарту сезона будет 82-83

«У меня больше был вопрос, как я смотрелся на футбольном поле, то есть вопрос эстетики. Сейчас ушёл объём, будем так говорить. Набирается мышечная масса. Дома питался по специальной программе. Тренер меня предупредил, что на сборе наберу два-три килограмма – для меня же не готовили здесь отдельно. Вот вернусь домой – там будут и тренировки с тренером, и питание соответствующее. Станем доводить всё до логического завершения. Убирать лишнее желе. Но это резко не происходит.
Мой тренер — чемпион мира по бодибилдингу Сергей Таратынов. Он расписал мне программу – как культуристы готовятся к соревнованиям, убирают лишний вес. Сушатся, в общем. Плюс специфические тренировки были. Мне же не нужны бицепсы, как у культуриста. Нужно работать над ногами, верхним и нижним прессом. Бугров мышц не будет. Я – не Терминатор. Должна быть лёгкость. Бегал я с животом – и это было не очень эстетично. Буду, как Шварценеггер, – тоже не очень. И потом, мне 45 лет в этом году. В таком случае придётся по пять-шесть часов с железом заниматься. У меня задача другая.
Анализирую же не только свои решения, когда смотрю игру, но и как выгляжу. Особенно на фоне игроков. За границей картинку чемпионата видят. Там люди смотрят и думают: что это за телепузик бегает? Поэтому мне надо было решать, оставаться в профессии или нет. Решил остаться и привести себя в порядок. Понятно, что худым никогда не стану. Понимаю, что у меня есть проблема с лишним весом, но насколько могу, буду поддерживать себя в форме. Я весил 97 килограммов. Сейчас – 85. К рестарту сезона будет 82-83 килограмма», — поведал Егоров в интервью «Советскому спорту».
Александр Егоров (второй справа)
Фото: http://fcdynamo.ru