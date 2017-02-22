Источник: Руни согласился на переход в клуб из Китая

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни до конца февраля перейдёт в один из клубов китайской Суперлиги, сообщает Mirror.
По информации издания, сам футболист уже решился на переход, а руководство «Манчестер Юнайтед» дало разрешение агенту форварда Полу Стретфорду разрешение на подготовку к трансферу.
Отмечается, что Руни не покинул бы клуб до того, как побьёт рекорд Бобби Чарльтона по количеству голов за «МЮ».
По информации The Sun, зарплата Уэйна в Китае может составить £ 1 млн в неделю. Таким образом, он может стать самым высокооплачиваемым игроком в мире.
В текущем сезоне чемпионата Англии Руни провёл 17 матчей, отметившись 2 голами и 5 результативными передачами.