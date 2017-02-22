Крамер не советует Дахуду переходить в «Боруссию» Д

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Кристоф Крамер не советует хавбеку команды Махмуду Дахуду переходить в дортмундскую «Боруссию». Немецкие СМИ сообщали, что «Боруссия» заинтересована в услугах этого футболиста, однако спортивный директор дортмундского клуба Михаэль Цорк назвал информацию спекуляцией.
«Переход в другой клуб всегда может оказаться проклятием или благословением. Нужно просто попробовать. Но у меня такое впечатление, что Дахуд чувствует себя в нашем клубе очень неплохо. Я сам не вижу в данный момент никаких предпосылок для того, чтобы Дахуд непременно менял клубную прописку. Я бы не пошёл на такой шаг, исходя из своего опыта. Но такое решение каждый должен принимать самостоятельно», — цитирует Крамера интернет-издание Sport1.