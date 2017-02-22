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Кабальеро: я изучил, как Фалькао и другие игроки «Монако» исполняют пенальти

22 февраля 2017, среда. 10:02. Футбол
Голкипер «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро рассказал, за счёт чего ему удалось парировать удар форварда «Монако» Радамеля Фалькао с одиннадцатиметровой отметки. Произошло это в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который «МС» выиграл со счётом 5:3.

«К счастью, я выбрал правильное направление, но это благодаря тому, что я изучил, как Фалькао и другие игроки «Монако» исполняют пенальти. Не обошлось и без везения, но мне по-прежнему есть над чем работать», — цитирует Кабальеро BT Sport.

Видео всех голов матча «Манчестер Сити» — «Монако» можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.
Источник: BT Sport Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити ФК Монако Вилли Кабальеро Радамель Фалькао
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