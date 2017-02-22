Кабальеро: я изучил, как Фалькао и другие игроки «Монако» исполняют пенальти

Голкипер «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро рассказал, за счёт чего ему удалось парировать удар форварда «Монако» Радамеля Фалькао с одиннадцатиметровой отметки. Произошло это в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который «МС» выиграл со счётом 5:3.
«К счастью, я выбрал правильное направление, но это благодаря тому, что я изучил, как Фалькао и другие игроки «Монако» исполняют пенальти. Не обошлось и без везения, но мне по-прежнему есть над чем работать», — цитирует Кабальеро BT Sport.
Видео всех голов матча «Манчестер Сити» — «Монако» можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.