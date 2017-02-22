Классон: о таком дебюте в «Краснодаре» я вряд ли мог даже мечтать

«Есть традиция, что нужно сделать что-то для команды? Я не знал. Думаю, лучше бы нам отметить победу нам «Фенербахче» — с удовольствием организую торжество… Но гол правда был очень важен для меня. Забить на 4-й минуте в первом же матче – об этом я вряд ли мог даже мечтать.
До перехода в «Краснодар» намного больше слышал о «Фенербахче»? Конечно, это логично – турецкий клуб приобретает сильных игроков, известен в Европе давно.
Турецкий клуб выглядит слабее? Вот это, честно, немного удивило. Всё-таки я до конца не понимал силу новой команды, нужно было всё посмотреть, проверить, хотя в Швеции мне и говорили, что Россия – реально хороший вариант. Мне кажется, что с «Фенербахче» мы контролировали игру, могли забить больше и почти ничего не дали создать сопернику. Да, гости больше владели мячом, но «Краснодар» прессинговал и успешно контратаковали. Мне нравится такой стиль», — сказал Классон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
Полностью интервью с Виктором Классоном читайте на «Чемпионате».