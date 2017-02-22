Вход на матч 1/4 финала Кубка России «Уфа» — «Анжи» будет бесплатным

Руководитель пресс-службы «Уфы» Сергей Тыртышный рассказал о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России «Уфа» — «Анжи», который пройдёт 1 марта в Уфе на стадионе «Нефтяник».
«Вход для болельщиков на четвертьфинал Кубка России против «Анжи» будет бесплатным. Кроме того, мы планируем сделать небольшой подарок для всех зрителей, которые придут на стадион. Будем бесплатно наливать тёплый чай и кормить вкусной кашей, ведь по прогнозу в Уфе 1 марта будет -9. Поэтому решили тепло и вкусно согреть болельщиков», — сказал Тыртышный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.