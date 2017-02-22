Шалимов: ставил «Краснодару» на ответный матч с «Фенербахче» две задачи

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (1:1) поделился впечатлениями от выхода в следующий раунд. Дома «быки» победили 1:0.
«Игра сложилась тяжело — мы это и ожидали. Ставили две задачи: не пропустить и при 0:0 забить. Второе получилось, но мы попали под серьёзный пресс в концовке первого тайма. В перерыве это поправили, заиграли так же, как и в начале. Был навал, много длинных передач, борьба — так сложился проход дальше. Было много брака, уверенности не хватало. Для нас это опыт, мы прошли в следующую стадию. Игроки будут становиться сильнее и прибавлять.
Пока не думаем, с кем сыграть в 1/8 финала. Сейчас важно сыграть на Кубок России, сейчас не хочется об этом говорить. Не говорю, что нам было очень сложно противостоять «Фенербахче». У них индивидуально сильные футболисты, но мы ожидали много длинных передач — их и получили.
Был момент, когда ван Перси чуть не спровоцировал удаление. А в перерыве попросили, чтобы не провоцировали болельщиков «Фенербахче», потому что сами фанаты уже начали свистеть своей команде. Нам это было важно.
Не нужно было отвечать, чтобы агрессия не перекинулась на нас", — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.