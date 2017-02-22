Адвокат: в вылете «Фенербахче» из Лиги Европы виноваты все — тренер, руководство

Главный тренер" Фенербахче" Дик Адвокат после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Кранодаром» (1:1) поделился впечатлениями от вылета из турнира. Дома «быки» победили 1:0.
«Не считаю, что у нас было преимущество над „Краснодаром“ и он был не готов. Они тоже нормально готовились и имели время. Все виноваты: и тренер, и руководство. Это не в первый раз, когда не все получается. Игроки очень огорчены, фанаты тоже. Все разочарованы. Но нельзя останавливаться, надо нужно продолжать играть и стараться становиться лучше. Вот единственное лекарство.
Отставка? Можно много историй придумать, почему так происходит. Сейчас нам надо сосредоточиться на национальном чемпионате. Но надо признать, они были лучше нас. Может, у них лучше тренер или лучше футболисты — можно придумать что угодно. Я не прячу свою вину, но они лучше, чем мы. Я понимаю, что пресса любит разные истории и сценарии. Но «Барселона» иногда пропускает 4 гола. Наши игроки боролись, старались, но мы хотим большего. Но они не смогли», — передает слова Адвоката корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.