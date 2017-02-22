Адвокат: Смолов – хороший футболист, но не суперзвезда или топ-игрок

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром» (1:1) поделился впечатлениями от вылета из турнира и мнением о российском форварде Фёдоре Смолове, который открыл счёт в этой встрече.
«Не понимаю, почему нас сравнивают с «Челси». Они могут привести игрока за 45 млн, если им нужно. Мы не можем себе позволить игрока за 5. Если кто-то выпадает, они тут же могут возместить потерю, а мы так не можем.
Правда ли, что я могу уйти, но требую компенсацию от руководства? Если мы выиграем Кубок Турции, то будет успешный год. Но если мы вылетели из ЛЕ — это ещё не конец. Почему вы решили, что мы должны были выиграть этот турнир? Вы говорите, что я хочу уйти и требую компенсацию? Да вы лжец, если придумываете такую историю! Я работаю в «Фенербахче», и если что-то изменится, то я расскажу всю правду.
Мы могли забить гол в начале игры, это бы изменило сценарий матча. Для меня сложно сказать, что «Краснодар» был лучше, но я это говорю. Не говорите о Смолове, как о суперзвезде. Он сильный игрок, талантливый, хороший футболист, но топ-игрок не выступает за «Краснодар» или «Фенербахче», — передаёт слова Адвоката корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.