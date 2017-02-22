Моуринью: у «Манчестер Юнайтед» всё было под контролем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от выездного ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьентом» (1:0). Первый матч завершился победой англичан (3:0).
«Всё было под контролем, мы играли уверенно, сосредоточенно, профессионально. Очевидно, что наш первый гол убил все надежды соперника. Нам по-прежнему нравится побеждать. Я всегда хочу наилучшего результата.
Мы знали, что будет трудно. Было важно играть с уверенностью в своих силах и иметь полный контроль над игрой», — цитирует Моуринью BBC.