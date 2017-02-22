На стадионе «Крестовский» во время фестиваля прорвало водопровод

Во время фестиваля «Радио Зенит» вечером 22 февраля в холлах и коридорах на стадионе «Крестовский» образовались лужи в результате прохудившейся системы водоснабжения, сообщает «Фонтанка».
Как сообщает источник, на арене зафиксировали две протечки на «0» и «25» отметках. «Это штатная ситуация. Для этого и проводят техническое тестирование систем при нагрузках», – сообщил собеседник.
Коридоры, опоясывающие чашу стадиона, начало заливать водой примерно в 20:20 по местному времени. В это время на стадионе шёл фестиваль «Радио Зенит». Вода образовала лужи в коридоре и холле, в некоторых местах под потоки подставили мусорные баки.
Стадион «Крестовский» примет матчи Кубка конфедераций–2017 и чемпионата мира в 2018 году.