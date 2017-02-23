Классон: «Краснодар» может попробовать выиграть Лигу Европы

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (1:1) поделился впечатлениями от выхода в следующий раунд. В первой встрече «быки» победили со счётом 1:0 и по сумме двух игр пробились в 1/8 финала турнира.
«Было хорошее начало, когда Смолов сумел забить гол. Хорошо, что «Фенербахче» не сумел создать больше моментов. Думаю, мы показали, что у нас есть качества для того, чтобы обыграть любую команду. В принципе, почему нет, мы можем попробовать выиграть Лигу Европы», — передаёт слова Классона корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.