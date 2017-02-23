Каррера: отдаю себе отчёт, что «Спартак» стартует в РФПЛ фактически с нуля

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил свой вклад в успех команды, лидирующей в турнирной таблице РФПЛ после 17 туров.
«Насколько я сделал эту команду? Думаю, от Аленичева я получил только игроков, вложил в них свои идеи, свою страсть, и теперь пожинаю плоды. Сейчас команда играет так, как я того хотел. Мне неважно, что говорят вокруг, жонглируя фактами. Всё докажут наши громкие победы.
Главная цель — выиграть чемпионат, и мы максимально отдаёмся этому делу. Если наш максимум — 90%, то мы можем оказаться на втором месте, если 80% — третье место. Но бороться мы будем до конца. Отдаю себе отчёт в том, что сейчас, по сути, стартует новый чемпионат и мы фактически начинаем с нуля. Но думаю, что команде хватит энтузиазма и страсти, чтобы показать себя достойно», — сказал Каррера в эфире программы «Все на матч».