Кэррик и Мхитарян могут пропустить финал Кубка лиги

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что полузащитники Майкл Кэррик и Генрих Мхитарян могут пропустить финал Кубка английской лиги с «Саутгемптоном», который состоится 26 февраля.
«Честно говоря, я не думаю, что Мхитарян будет готов к «Саутгемптону». Он и Кэррик, скорее всего, не сыграют в этом матче.
Я ориентируюсь на собственный опыт, а не на результаты медицинских тестов. Думаю, что они не смогут сыграть. Но повторюсь, это лишь моё ощущение», – цитирует Моуринью The Telegraph.
Оба игрока получили повреждения в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном» (1:0).