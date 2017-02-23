Эспириту Санту: «Порту» в сложной ситуации, но ещё ничего не решено

Главный тренер «Порту» Нуну Эспириту Санту прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:2) в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Не стоит заранее опускать руки. Нам будет непросто, но всё по-прежнему возможно. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку команды. Даже когда мы остались в меньшинстве, они гнали нас вперед.
Что до удаления, то в Лиге чемпионов судья мог принять иное решение. Но эта ситуация поможет росту команды. Всегда сложнее играть вдесятером, мы в сложной ситуации, но ещё ничего не решено.
«Ювентус» старался сохранить баланс по ходу встречи, но я думаю, это совпадение, что оба мяча забили игроки, вышедшие на замену», – цитирует Эспириту Санту Football Italia.