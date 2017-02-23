Парехо: «Валенсия» сумела выстрадать победу над «Реалом» благодаря концентрации

Полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо прокомментировал победу своей команды в отложенном домашнем матче 16-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом». «Летучие мыши» забили два гола на 4-й и 9-й минутах, которых им хватило для победы. Подопечным Зинедина Зидана удалось поразить ворота хозяев поля лишь однажды.
«Валенсия» сумела выстрадать победу над «Реалом» благодаря концентрации, интенсивности игры и самоотдаче. Это была сложная игра, и у нас был стопроцентный настрой. Считаю, что наша команда заслужила три очка», — сказал воспитанник «Королевского клуба» в интервью BeIN Sports.