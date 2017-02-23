Пьяца: тренер делает свой выбор, а я жду своего момента, очень рад моему голу

Нападающий «Ювентуса» Марко Пьяца после выездной победы над «Порту» (2:0) в 1/8 финала Лиги Европы поделился эмоциями от своего дебютного гола за туринский клуб в Лиге чемпионов.
«Я очень рад моему голу, но прежде всего важна победа. В ответном матче нам нужно быть очень осторожными, потому что в футболе никогда не можешь знать, что произойдёт.
Да, я хочу проводить больше времени на поле, но я продолжаю работать, ни на что не обращая внимания. Тренер делает свой выбор, а я жду своего момента», — цитирует хорвата Mediaset Premium.