Дренте рассказал, как игроки «Реала» устроили вечеринку после поражения

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Ройстон Дренте рассказал, как некоторые игроки «Реала» после разгромного поражения от «Барселоны» на своём поле участвовали в вечеринке. Произошло это после матча 34-го тура Примеры сезона-2008/09, в котором «сливочные» проиграли со счётом 2:6.
«Когда ты проигрываешь в «Реале», то не можешь после игры выходить и веселиться. Там на это наложено табу. Люди не должны видеть тебя гуляющим после поражения. Другое дело, когда не проигрываешь. Но у нас была группа молодых игроков, и я получил звонок от одного одноклубника, приглашающего меня выйти с ними. Имена я называть не буду, но покинул свой дом тайком, поскольку моя жена не приветствовала бы всего этого. Я и сам знал, что это плохая идея», — цитирует Дренте AS.