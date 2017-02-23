Тошич: ещё не готов на 100%, очень много пропустил

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился впечатлениями от прошедшего товарищеского матча на сборе с «Уфой». Встреча завершилась победой «армейцев» со счётом 1:0.
«Жалко, что в самом начале сбора я получил травму и пришлось долго восстанавливаться. Но самое главное, что к чемпионату я сейчас готов и мы ждём первую игру. Как игралось на левом фланге? В молодости я уже играл на этой позиции. Думаю, через игры мне станет более понятно. Пока тренер видит меня на левом фланге. На любой позиции я готов играть.
Конечно, я ещё не готов на 100%, потому что очень много пропустил. Но есть ещё 10 дней до чемпионата, у нас будет время подготовиться», — цитирует Тошича Bobsoccer.