Главный тренер ПАОК: общий счёт 1:4 с «Шальке» — справедливый результат

Главный тренер ПАОК Владимир Илич поделился эмоциями после выездной ничьей с «Шальке-04» (1:1) в 1/16 финала Лиги Европы. Ничья не позволила греческому клубу пройти в следующий этап турнира, так как в первой встрече ПАОК дома уступил со счётом 3:0.
«По итогам двух игр мы проиграли с общим счётом 1:4 – вынужден признать, что результат справедливый. Поражение 0:3 в первом матче сыграло огромную роль. В том матче мы пропустили 3 мяча, 2 из которых в самой концовке, поэтому положение перед ответной встречей было не самым простым. Мы обязательно вынесем для себя урок из этого европейского сезона. В ответной встрече мы действовали намного лучше. Были дисциплинированны, ничего не боялись и показали характер. Это пойдёт на пользу», — цитирует Илича официальный сайт «Шальке».