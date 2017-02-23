«Зенит-2» — «Краснодар-2»: видеотрансляция начнётся на «Чемпионате» в 13:45

23 февраля на Кипре пройдут очередные четыре матча плей-офф Кубка ФНЛ—2017. Игровой день откроет матч за 15-е место между «Кубанью» и «Динамо СПб». Кроме того, сегодня пройдут игры «Зенит-2» — «Краснодар-2», «Шинник» — «Спартак-2» и «Спартак-Нальчик» — «СКА-Хабаровск». Прямые интернет-трансляции доступны на нашем сайте.
Видеотрансляция матча между «Зенитом-2» и «Краснодаром-2» начнётся в 13:45 по московскому времени на этой странице. В первом раунде плей-офф «Кубань» уступила «Зениту-2» в серии послематчевых пенальти, а «Динамо СПб» проиграл «Краснодару-2» (0:2).