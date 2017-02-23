Лавесси: думал о возвращении в «Наполи», но президент не хочет меня там видеть

Бывший нападающий «Наполи» Эсекьель Лавесси, который ныне играет за «Хэбей Чайна Форчун», рассказал, что неоднократно думал о возвращении в неаполитанский клуб, за который играл с 2007 по 2012 год.
«Наполи» — это всегда ностальгия. Я неоднократно думал о возвращении в команду, но президент не хочет меня там видеть. Однажды я вернусь в Италию, но не в «Наполи», ведь я им не нужен.
«Интер»? Были контакты, но я не пошёл. Почему футболисты соглашаются ехать в Китай? В первую очередь это финансовый вопрос», — цитирует Лавесси Sky Sport Italia.