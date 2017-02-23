Бауса: если Месси будет в форме, ничего не будем просить у папы римского

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса успехи своей команды в будущем напрямую связывает с состоянием нападающего национальной команды Лионеля Месси. Наставника «альбиселесте» спросили, будет ли он просить помощи у папы римского Франциска для победы на чемпионате мира.
«Нет, не будем просить у него помощи. У него и так, наверное, много проблем. Если Месси будет в форме, ничего не будем просить у папы римского. Да, я представляю себя выигрывающим мундиаль с капитаном команды Месси. Я бы не представлял себе свою профессию, если бы не мечтал об этом. Мы в Аргентине являемся фундаменталистами сборной. Тренировать Месси означает не давление, а преимущество», — цитирует Баусу Mundo Deportivo.
Первосвященник римской церкви является аргентинцем и поклонником аргентинского клуба «Сан-Лоренсо».