Вермален: хочу остаться в «Роме», играть и вернуться в сборную перед ЧМ-2018

Бельгийский защитник Томас Вермален, права на которого принадлежат «Барселоне», хочет остаться в «Роме», в которой играет на правах аренды. Об этом рассказал сам футболист. Вермален уверен, что стабильное выступление позволит ему вернуться в сборную Бельгии перед ЧМ-2018 в России.
«Я чувствую себя хорошо и хочу остаться в «Роме» на долгое время. Хочу доказать, что я достоин играть в этой майке, после череды травм настал этот момент. Стабильное выступление в «Роме» поможет мне вернуться в сборную перед чемпионатом мира в России», — цитирует Вермалена Football Italia.
Арендное соглашение с «Ромой» действует до конца сезона-2016/17, а контракт с «Барселоной» истекает летом 2019 года.