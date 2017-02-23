Э. Азар: некоторые соперники «Челси» проигрывают нам ещё до выхода на поле

Полузащитник «Челси» Эден Азар считает, что многие команды, против которых лондонцы играют в этом сезоне АПЛ, проигрывают им ещё до выхода на поле. «Челси» потерпел только три поражения в чемпионате и не проигрывает уже на протяжении пяти туров.
«Это показатель того, что у нас трудно выиграть. Есть ли чувство, что соперники проигрывают нам ещё до выхода на поле? Да, есть такое. «Челси» в этом сезоне играет лучше, чем в прошлом.
Нынешний сезон мне чем-то напоминает чемпионат двухлетней давности. Мы не всегда играли хорошо, но забивали голы, а Куртуа совершал минимум один отличный сейв, как, например, в матче с «Арсеналом». Мы чувствуем себя уверенно. Да, произойти может всё что угодно, но мы уверены в себе», — цитирует Азара Sky Sports.
«Челси» после 25 туров набрал 60 очков и лидирует в чемпионате Англии, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на 8 пунктов.