Фонсека хочет, чтобы «Шахтёр» своей игрой вызывал энтузиазм у болельщиков

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Паулу Фонсека, сменивший на этом посту нынешнего наставника «Зенита» Мирчу Луческу, поделился своим видением футбола и тем, на что он претендует в украинском клубе. Португальский специалист отметил, что делает ставку на атакующий футбол.
«Я хочу иметь в своём распоряжении конкурентоспособную команду, которая всегда боролась бы за титул чемпиона страны. Но прежде всего я хочу построить команду, которая вызывала бы у болельщиков энтузиазм. Тренеры обязаны добиться того, чтобы их команда демонстрировала зрелищный и привлекательный футбол. Нам нелегко, поскольку мы вынуждены проводить домашние матчи не на своём стадионе. Но я не хочу, чтобы это звучало как оправдание. Принимая предложение клуба, я знал обо всём этом», — цитирует Фонсеку Marca.