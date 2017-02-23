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Фонсека хочет, чтобы «Шахтёр» своей игрой вызывал энтузиазм у болельщиков

23 февраля 2017, четверг. 13:35. Футбол
Главный тренер донецкого «Шахтёра» Паулу Фонсека, сменивший на этом посту нынешнего наставника «Зенита» Мирчу Луческу, поделился своим видением футбола и тем, на что он претендует в украинском клубе. Португальский специалист отметил, что делает ставку на атакующий футбол.

«Я хочу иметь в своём распоряжении конкурентоспособную команду, которая всегда боролась бы за титул чемпиона страны. Но прежде всего я хочу построить команду, которая вызывала бы у болельщиков энтузиазм. Тренеры обязаны добиться того, чтобы их команда демонстрировала зрелищный и привлекательный футбол. Нам нелегко, поскольку мы вынуждены проводить домашние матчи не на своём стадионе. Но я не хочу, чтобы это звучало как оправдание. Принимая предложение клуба, я знал обо всём этом», — цитирует Фонсеку Marca.
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Шахтёр Донецк Паулу Фонсека
Новости. Футбол
23 февраля 2017, четверг
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