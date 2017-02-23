УЕФА назвал четырёх игроков, претендующих на звание MVP недели в Лиге чемпионов

Официальный сайт УЕФА запустил голосование, в котором предлагает болельщикам выбрать лучшего футболиста Лиги чемпионов по итогам прошедшей недели. На звание MVP этой недели претендуют четыре футболиста.
В их число УЕФА включил вратаря «Лестер Сити» Каспера Шмейхеля, который совершил в выездной игре с «Севильей» (1:2) восемь сейвов, нападающего «Ювентуса» Пауло Дибала, форварда «Атлетико» Кевина Гамейро, который забил один из мячей в ворота «Байер» (4:2), а также нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, отличившегося в домашней игре против «Монако» (5:3).