Де Бур признался, что хотел бы поработать в АПЛ

Бывший главный тренер «Аякса» и «Интера» Франк де Бур признался, что хотел бы попробовать свои силы для работы в Англии. В 2012 году голландский специалист отказался от предложения возглавить «Ливерпуль».
«Я хотел бы тренировать в английской Премьер-лиге, однако клуб, который будет заинтересован в моих услугах, должен предложить подходящий проект. Мне льстило внимание «Ливерпуля», но на тот момент я отработал всего один год в «Аяксе», и тогда я был не готов для этой работы», — цитирует де Бура Daily Mail.