Л. Адриано: я уже настоящий спартаковец

Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал, как он чувствует себя на последнем сборе в Испании, а также поведал, как проходит адаптация в стане красно-белых.
«Отличное настроение. Сейчас у нас последний этап подготовки к сезону, и я думаю, что у нас всё по плану. В целом усталости не ощущается, мы сфокусированы на своей задаче, не буду жаловаться.
Я с „Краснодаром“ мало знаком, но Фернандо и Маурисио рассказывали, что оппонент очень серьёзный, с сильными футболистами, но я понимаю, что нам нужно подготовиться на 100%.
Взаимодействие налаживается от игры к игре, надеюсь, к началу чемпионата будем показывать хорошее взаимодействие. Я уже настоящий спартаковец, как и все члены нашей команды, и я буду делать всё возможное, чтобы показать себя с лучшей стороны», — сказал бразилец в интервью клубному телевидению.