Гасилин перешёл в «Амкар», «Зенит» сохранил право приоритетного выкупа игрока

«Зенит» и «Амкар» достигли договорённости о переходе форварда Алексея Гасилина в пермскую команду. По условиям соглашения, сине-бело-голубые сохраняют за собой право приоритетного обратного выкупа футболиста, информирует официальный сайт питерской команды.
Гасилин, являющийся воспитанником «Зенита», дебютировал в основном составе петербуржцев в 2013 году. Первую половину сезона-2016/17 20-летний нападающий отыграл в ФНЛ за «Зенит-2». В составе команды Владислава Радимова Гасилин провёл 19 матчей и забил 8 мячей.