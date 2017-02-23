«Томь» в товарищеском матче уступила «Жетысу»

В рамках подготовки ко второй части сезона российской Премьер-Лиги «Томь» провела товарищескую встречу с казахстанским клубом «Жетысу».
Встреча закончилась поражением российской команды со счётом 1:3. В составе «Томи» единственный гол на свой счёт записал на 43-й минуте Антон Макурин.
После 17 туров РФПЛ «Томь» располагается на последней, 16-й, строчке в турнирной таблице. «Жетысу» по итогам минувшего сезона чемпионата Казахстана занял девятое место.
Товарищеский матч
«Томь» (Томск, Россия) – «Жетысу» (Талдыкорган, Казахстан) – 1:3 (1:0)
Гол у «Томи»: Макурин, 43 (1:0).
Стартовый состав «Томи»: Мелихов, Митерев, Осипов, Сасин, Букачев, Макурин, Чуперка, Попов, Пугин, Голышев, Соболев.