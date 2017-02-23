Ибрагимович: французские журналисты всегда будут говорить обо мне

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович после выездного ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьентом» (1:0) сообщил, что желает побед своему бывшему клубу — «ПСЖ».
«Это был хороший матч. Я хочу выиграть все турниры, в которых участвует „МЮ“. Это была трудная игра, болельщики гнали соперника вперёд, но мы играли уверенно и победили, даже несмотря на удаление.
«ПСЖ»? Конечно же, я желаю им всего хорошего. Я же играл за этот клуб. Когда «ПСЖ» побеждает, французские СМИ говорят обо мне. Когда проигрывает — тоже. Они всегда будут говорить обо мне", — цитирует Ибрагимовича Aftonbladet.