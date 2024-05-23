«Милан» представил новую форму на сезон-2024/2025

Итальянский «Милан» на официальном сайте представил новую домашнюю форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2024-2025.

Фото: ФК «Милан»

«На родине вечной моды ничто так не подчёркивает футбольное наследие, как красно-чёрные полосы «Милана», которые с 1899 года являются синонимом успеха, страсти и стиля — от газона до улиц.

Там, где красный сочетается с чёрным, футбол встречается с семьёй, классические цвета визуально отражают геном человека – суть миланского стиля. Он олицетворяет страсть, которая течёт в жилах фанатов подобно крови, традицию, передаваемую из поколения в поколение, и которой следовали одни из величайших игроков, когда-либо игравших в эту игру.

Фото: ФК «Милан»

Классический стиль нового джерси с его красными и чёрными полосками, а также белыми деталями — дань уважения 125-летней истории клуба, о чём также свидетельствует специальная нашивка на спине», — написано в заявлении итальянского клуба.