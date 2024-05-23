Максим Беляев: ребята из интерната «Спартака» просили меня порыться на мусорке

Воспитанник «Спартака» Максим Беляев поделился воспоминаниями о забавных случаях во времена выступлений за красно-белых.

— Расскажите самый интересный случай со спартаковских времён.

— Был интересный выезд в Японию. Мы жили по два человека в местных семьях. По-английски не говорили ни мы, ни они. Общались жестами. Условия там были, мягко говоря, получше, чем у меня в Мытищах. Как мне показалось, люди были довольно зажиточными. Играл там в PlayStation и перед отъездом показал на неё пальцем. Видимо, семья подумала, что я прошу её мне подарить, и приставка быстро оказалась у меня в руках. С ней и вернулся в Россию. А потом включил в розетку и сжёг её — наши 220 вольт оказались для неё чересчур мощными. В итоге перепрошил её и прошёл всего «Гарри Поттера», хотя приставка жутко тормозила.

— А что вообще был за турнир в Японии?

— Играли там с местными и корейскими ребятами. Нам было по 10 лет, им — по 15-16. На нашем фоне они смотрелись теми ещё кабанами. Но мы держались достойно: один турнир выиграли, а во втором уступили только по пенальти в финале. Мы были гораздо техничнее, хотя нас хорошенько давили физически.

— PlayStation — прекрасный улов. Партнёры не обзавидовались?

— Было дело. Ещё ребята из спартаковского интерната на Ботаническом саду — а там жили Артём Дзюба, Саша Прудников и Роман Шишкин — когда узнали о турнире в Японии для моего года, почему-то подумали, что там все помойки забиты рабочими мобильными телефонами. Каждый подходил ко мне, просил порыться на мусорке и привезти конкретную модель.

— И вы реально лазили по помойкам?

— Нет, конечно. Но объяснил парням, что облазил все мусорки и телефонов там не нашёл. Они почему-то решили, что раз Япония сверхтехнологична, то там полно выброшенных рабочих мобильников. Причём и мне это внушили. Думал, приеду и что-нибудь себе подберу даже на улице. Не подобрал, — рассказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.