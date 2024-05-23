Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Дамак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Локомотива» Антон Миранчук отреагировал на победу брата в Лиге Европы

Хавбек «Локомотива» Антон Миранчук отреагировал на победу брата в Лиге Европы
Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук отреагировал на победу брата, хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в Лиге Европы сезона-2023/2024.

«Гордость наша», — подписал фотографию Алексея Миранчука полузащитник железнодорожников в социальных сетях.

Фото: Соцсети Антона Миранчука

Напомним, финал Лиги Европы сезона-2023/2024 состоялся накануне, 22 мая. Игра прошла на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Встреча завершилась победой бергамасков со счётом 3:0.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Аталанта» по состоянию на сегодняшний день занимает пятое место. Подопечным Гасперини осталось провести ещё две игры в рамках внутреннего первенства в нынешнем сезоне.

Материалы по теме
Италия может стать первой в истории страной с шестью командами в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android