Хавбек «Локомотива» Антон Миранчук отреагировал на победу брата в Лиге Европы

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук отреагировал на победу брата, хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в Лиге Европы сезона-2023/2024.

«Гордость наша», — подписал фотографию Алексея Миранчука полузащитник железнодорожников в социальных сетях.

Фото: Соцсети Антона Миранчука

Напомним, финал Лиги Европы сезона-2023/2024 состоялся накануне, 22 мая. Игра прошла на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Встреча завершилась победой бергамасков со счётом 3:0.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Аталанта» по состоянию на сегодняшний день занимает пятое место. Подопечным Гасперини осталось провести ещё две игры в рамках внутреннего первенства в нынешнем сезоне.