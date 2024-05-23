Защитник «Тампы» Сергачёв: Смолов — легендарный игрок для российского футбола

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился впечатлениями от посещения матча Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Крылья Советов» (4:1).

— Большая разница между МЛС и РПЛ?

— Я был на матче МЛС в Монреале восемь лет назад, я уже не помню, что там происходило. Сравнивать уровни РПЛ и МЛС не буду, потому что в этом нет смысла, да и я не эксперт.

— Не скучаете на матчах РПЛ?

— Вот «Динамо» играло с «Крыльями Советов» — 4:1. Было зрелищно и интересно. Жалко, что Федю Смолова увидел только две минуты. Хотелось побольше, потому что игрок интересный. Можно сказать, что он легендарный для российской футбола. Но в целом было весело, — сказал Сергачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.