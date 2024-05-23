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Игрок «Байера» Андрих: «Аталанта» заслужила победу в финале Лиги Европы

Игрок «Байера» Андрих: «Аталанта» заслужила победу в финале Лиги Европы
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Полузащитник «Байера» Роберт Андрих высказался по итогам финала Лиги Европы, в котором леверкузенцы проиграли «Аталанте» (3:0).

«Предпочёл бы, чтобы это поражение произошло в какой-нибудь незначащей игре. Крайне тяжело это принять, но мы должны быть честными с самими собой. Сегодня всё произошло заслуженно, так что мы должны с высоко поднятой головой выйти и поздравить «Аталанту». Сегодня она точно заслужила больше нашего», — приводит слова Андриха официальный сайт УЕФА.

Напомним, финал Лиги Европы сезона-2023/2024 состоялся накануне, 22 мая. Игра прошла на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Встреча завершилась победой бергамасков со счётом 3:0. Таким образом, «Аталанта» впервые в своей истории выиграла Лигу Европы, а «Байер» потерпел первое поражение в этом сезоне.

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