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Беляев: моя жена в состоянии запросто вступить в полемику с футбольными экспертами

Беляев: моя жена в состоянии запросто вступить в полемику с футбольными экспертами
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Бывший защитник московского «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев рассказал, что его супруга, Кристина, очень хорошо разбирается в футболе. По его мнению, девушка может вступить в полемику с любым футбольным экспертом.

— Вы говорили, что Кристина разбирается в футболе даже лучше вас.
— Конечно же, она разбирается не лучше меня. Я просто хотел сделать ей комплимент. Но со временем Кристина действительно стала гораздо лучше понимать футбол. Когда мы с ней познакомились, она практически никак в нём не ориентировалась. Сейчас же в состоянии запросто вступить в полемику со многими экспертами и выйти из неё победителем, — рассказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

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