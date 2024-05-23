Беляев: моя жена в состоянии запросто вступить в полемику с футбольными экспертами

Бывший защитник московского «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев рассказал, что его супруга, Кристина, очень хорошо разбирается в футболе. По его мнению, девушка может вступить в полемику с любым футбольным экспертом.

— Вы говорили, что Кристина разбирается в футболе даже лучше вас.

— Конечно же, она разбирается не лучше меня. Я просто хотел сделать ей комплимент. Но со временем Кристина действительно стала гораздо лучше понимать футбол. Когда мы с ней познакомились, она практически никак в нём не ориентировалась. Сейчас же в состоянии запросто вступить в полемику со многими экспертами и выйти из неё победителем, — рассказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.