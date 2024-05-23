Пименов: рады за Миранчука! Хоть и не играл в финале, но медаль Лиги Европы дорогого стоит

Бывший российский футболист Руслан Пименов высказался по итогам финала Лиги Европы, в котором «Аталанта» обыграла «Байер» (3:0).

«Было понятно, что «Аталанта» изучила «Байер». 3:0 — абсолютно заслуженная победа. «Байер» себя не показал никак, а «Аталанта» бежала в прессинг, здорово принимала мяч, были на 100% готовы. «Байер», кажется, долго праздновал и был просто не готов.

Рады за Миранчука! Хоть и не играл в финале, но медаль Лиги Европы дорогого стоит. Не обидно, что он не вышел, потому что были более заслуженные люди, которые долго играли за команду», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, финал Лиги Европы сезона-2023/2024 состоялся накануне, 22 мая. Игра прошла на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Встреча завершилась победой бергамасков со счётом 3:0.