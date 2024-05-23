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Кирьяков: вся Россия хотела увидеть Миранчука в финале Лиги Европы

Кирьяков: вся Россия хотела увидеть Миранчука в финале Лиги Европы
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Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о победе «Аталанты» в Лиге Европы. Итальянский клуб в финале обыграл немецкий «Байер» — 3:0.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

«Не ожидал таких результатов от «Аталанты» в Лиге Европы. Это говорит о том, что Гасперини за счёт опыта переиграл Алонсо. Хотя фаворитом явно был «Байер», все думали, что добудет очередную победу. Гасперини грамотно построил игру и хорошо сыграл против быстрых игроков. Игроки обороны спокойно справлялись с нападающими «Байера». Думали, что «Аталанта» сыграет больше от обороны, но был неожиданный прессинг. Играли нагло и агрессивно с первых минут. Один игрок «Аталанты» сделал результат и сыграл матч жизни.

Было видно, что Гасперини делал ставку на более опытных игроков, с которыми долго работает. Жалко для Алексея, но жизнь продолжается. Вся Россия хотела увидеть Миранчука в финале, чтобы говорить, что наш игрок был там. Но он всё равно обладатель трофея. Это достижение для нашего футбола! Но немного обидно, что не появился на поле», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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