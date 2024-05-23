Миранчук делал селфи с медалью, Лукмана качали после финала. Фото победы «Аталанты»

Вчера, 22 мая, закончился матч финала Лиги Европы, в котором встретились итальянская «Аталанта» и немецкий «Байер». Команды играли на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Игра завершилась победой бергамасков со счётом 3:0.

Уже на 12-й минуте встречи нападающий «Аталанты» Адемола Лукман с голевой передачи Давиде Дзаппакосты открыл счёт в игре. Затем, на 26-й минуте, нигерийский форвард забил второй мяч бергамасков, оформив дубль. Уже во втором тайме, на 75-й минуте Адемола Лукман оформил хет-трик, доведя счёт в матче до разгромного.

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о том, что его команда прервала серию «Байера» из 51 матча без поражений во всех турнирах, победив немецкий клуб в финале Лиги Европы со счётом 3:0.

«Нет непобедимых команд. Мы заслуженно победили, мы были сильнее», — сказал Гасперини на пресс-конференции.

Отметим, что Гасперини выиграл свой первый финальный матч во главе «Аталанты». До этого было три поражения — все в финале Кубка Италии.

Лучшие кадры празднования победы «Аталанты» в финале Лиги Европы— в нашей фотоподборке.