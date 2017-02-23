Защитник «Порту» извинился перед болельщиками за удаление в матче с «Ювентусом»

Защитник «Порту» Алекс Теллес извинился перед болельщиками клуба за своё удаление в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:2).
«Никто не сможет понять, что я чувствую в сейчас. Футбол является игрой, в которой решения принимаются за одну миллисекунду. Некоторые решения бывают правильными, некоторые – нет. Я прошу прощения у всех болельщиков «Порту», которые продолжают нас подбадривать и поддерживать. «Портиста» опускает свою голову только для того, чтобы поцеловать логотип клуба», — написал Теллес в своём «инстаграме».
При счёте 0:0 Теллес в матче с «Ювентусом» получил жёлтую карточку на 25-й минуте встречи, а спустя ещё две минуты получил ещё одно предупреждение и оставил свою команду до конца матча вдесятером.