Жардим: Фалькао заставил критиков замолчать своей игрой

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим высоко оценил значимость форварда Радамеля Фалькао для команды.
«Фалькао очень важен для нас. Мы проделали большую работу, чтобы он снова смог выйти на свой уровень. Я очень рад, что он заново открыл себя для любителей футбола. Многие скептически относились к его шансам на полноценное возвращение, но Радамель заставил критиков замолчать своей игрой.
Фалькао продолжит бить пенальти, хоть он и не смог забить в матче с „Сити“. Я тот, кто знает, как всё это работает в жизни. Порой дела идут хорошо, но иногда бывают сложные моменты. Нельзя критиковать игрока, который приносит нам так много пользы», — цитирует Жардима Goal.