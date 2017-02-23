«Спарта» — «Ростов»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Спарты» и «Ростова» на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, который пройдёт на стадионе «Дженерали Арена» в Праге. Первая встреча завершилась победой российской команды со счётом 4:0.
В составе чехов с первых минут на поле выйдет российский защитник Вячеслав Караваев.
«Спарта»: Коубек, Намоинесу, Мазух, Кадлец, Караваев, Голек, Альбьяк, Чермак, Сачек, Юлиш, Пулькраб.
«Ростов»: Медведев, Мевля, Калачёв, Гранат, Навас, Кудряшов, Нобоа, Ерохин, Гацкан, Бухаров, Полоз.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спарта» – «Ростов». Начало встречи — в 23:05 по московскому времени.