Динь: думаю, чемпионом Франции станет «ПСЖ» — у них больше опыта

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Лука Динь оценил шансы «ПСЖ» и «Монако» в борьбе за титул чемпиона Франции. После 26 туров парижане занимают 2-е место в турнирной таблице французской Лиги 1, отставая от «Монако» на 3 очка.
«Монако» и «ПСЖ» — две очень хорошие команды. Думаю, именно они и разыграют титул. У «ПСЖ» очень мощный состав, но я почти убеждён, что всё решится в последних турах. Скорее всего, чемпионом станет «ПСЖ», потому что у них больше опыта", — сказал Динь в интервью Omnisport.