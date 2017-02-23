Данни: «Зенит» потерпел неудачу, теперь нужно выигрывать чемпионат России

Полузащитник «Зенита» Мигел Данни после победы над «Андерлехтом» (3:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы поделился впечатлениями от игры. «Зенит», в первом матче на выезде уступив «Андерлехту» со счётом 0:2, вылетел из Лиги Европы из-за правила выездного гола. Бельгийский клуб пробился в 1/8 финала турнира.
«Команда играла хорошо, мы забили три гола, бились все. Но соперник забил на последних минутах, это наша неудача. Поздравляю «Андерлехт», они играли хорошо. Сейчас нам нужно сфокусироваться на чемпионате России, он очень важен для «Зенита». Нужно выигрывать Премьер-Лигу.
Я чувствую себя хорошо, как и вся команда. Я отыграл практически весь матч, хочу помогать «Зениту». Но сегодня мы потерпели неудачу», – передаёт слова Данни корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.