Спаллетти: беру ответственность за поражение «Ромы» от «Вильярреала» на себя

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Вильярреалом». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Первый матч завершился победой римлян со счётом 4:0.
«Подход к игре был неправильным, отчасти из-за того состава, что я выбрал. Мы проигрывали центр поля и, как следствие, не могли наладить контроль мяча. Я хотел использовать тех футболистов, кто не играл слишком много в последних матчах, и это сказалось на качестве футбола.
Беру ответственность на себя. Если работаешь главным тренером, нужно уметь отвечать за результаты», — сказал Спаллетти в эфире Sky Sport Italia.