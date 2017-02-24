«Амкар» сыграет с минским «Динамо» и «Текстильщиком» на сборе в Турции

Пермский «Амкар» на заключительном учебно-тренировочном сборе проведёт товарищеские матчи с минским «Динамо» и ивановским «Текстильщиком», сообщает официальный сайт клуба.
С «Динамо» российский клуб сыграет 25 февраля, а с «Текстильщиком», который возглавляет покинувший этой зимой тренерский штаб пермяков Вадим Евсеев, встреча запланирована на 28 февраля.
Сбор «Амкара» в Белеке (Турция) продлится с 24 февраля по 3 марта. Сразу по окончании сбора пермяки отправятся на гостевой матч 18-го тура РФПЛ с «Уралом», который состоится 5 марта.